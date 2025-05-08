أوكرانيا تتهم موسكو بانتهاك الهدنة الروسية أكثر من 700 مرة

تبادلت كل من روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن شن هجمات ضد قوات إحداهما الأخرى في اليوم الأول من وقف إطلاق النار الذي دعا إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمدة 72 ساعة.

واتهم وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها روسيا بانتهاك وقف إطلاق النار الذي أعلنته من جانبها 734 مرة بين منتصف الليل ومنتصف نهار الخميس.

ووصف في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي إكس اليوم الخميس، وقف إطلاق النار بأنه "مهزلة".

وقال مسؤولون أوكرانيون إن القنابل الروسية ضربت شمال شرق أوكرانيا في الساعات الأولى لوقف إطلاق النار الذي أعلنته موسكو من جانب واحد ، مما أسفر عن مقتل مدني واحد على الأقل.

وأضاف المسؤولون ، أن الهجمات المدفعية حدثت عبر خط الجبهة الذي يبلغ طوله 1000 كيلومتر (620 ميلا)، وإن كانت أقل كثافة مما كانت عليه في الساعات الأربع والعشرين السابقة.

ودخل وقف إطلاق النار من جانب واحد لمدة 72 ساعة، والذي أعلنته موسكو، حيز التنفيذ بعد منتصف الليل بقليل، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأعلن بوتين عن وقف إطلاق النار تزامنا مع احتفالات روسيا السنوية بعيد النصر في 9 مايو، الذي يحيي ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا.

ورفضت أوكرانيا هذه الخطوة واعتبرتها رمزية، فيما واصلت، إلى جانب الولايات المتحدة، الدعوة إلى وقف إطلاق نار لا يقل عن 30 يوما.