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علق الفنان أكرم حسني، على اتهامه بسرقة كلمات ولحن أغنية "للي" التي غناها الكينج محمد منير.

وقال خلال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "أنا مش بحب ألتفت للحاجات اللي تضيع فرحة النجاح".

وأضاف: "كلمة سارق كلمات الأغنية كلمة كبيرة.. انا قدمت 20 بيت شعر.. فيه تشابه في بيت واحد مع كلمات شاعر من صعيد مصر يدعى عادل صادق لكني مكنتش أعرفه ولا أعرف هو كاتب إيه".

وتابع: "إحنا مش كاتبين قرآن وفيه حاجة اسمها توارد خواطر، هل تشابه بيت من 20 بيت في الأغنية يبقى سارقها".

وأكمل: "كلمةسارق دي كبيرة .. أنا متربي في مؤسسة عسكرية ودوري إني أتصدى للسرقة".

وتحدث عن لحن الأغنية قائلًا: "محمود المنسي قال اللحن متاخد منه.. اللحن بتاعي شبه أكثر من أغنية .. دي تيمة فلوكورية صعيدية .. انا عمري ما قولت إني ملحن .. أنا بتجيلي كلمة لحنية".

وكان الكينج محمد منير، قد طرح مؤخرا، أحدث أعماله الغنائية "للَى" على موقع يوتيوب، وهى الأغنية التي كتبها ولحنها النجم أكرم حسنى فى أول تعاون بينهما.