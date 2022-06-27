الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بتقديم كافة أنواع الدعم للرئاسة المصرية لقمة المناخ المقبلة

أكدت سكرتيرة عام المفوضية الأوروبية إيلزي جوهانسون، التزام الاتحاد الأوروبي بتقديم كل أنواع الدعم للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، وذلك في إطار التحضير الموضوعي واللوجيستي.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الدكتور بدر عبدالعاطي سفير جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد الأوروبي مع المسئولة الأوروبية.



وذكرت وزارة الخارجية - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم السبت - أن سكرتيرة عام المفوضية أشارت خلال اللقاء إلى ثقة الاتحاد الأوروبي في قدرة مصر على إنجاح هذه القمة وخروجها بنتائج ملموسة تسهم في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في قمة جلاسجو.



وتناول اللقاء متابعة نتائج زيارة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية إلى مصر منتصف يونيو الماضي وتشرفها بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو اللقاء الذي شهد التباحث بشأن مختلف قضايا التعاون بما في ذلك الأمن الغذائي والطاقة.



وأكد الجانبان أهمية الحفاظ على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية وبما يسهم في تعزيز أطر التعاون المختلفة، لاسيما في مجال الطاقة بمصادرها التقليدية، والمتجددة، والنظيفة، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك في ضوء استضافة مصر للدورة الـ(27) لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 في نوفمبر المقبل.



كما بحثا أزمة الغذاء العالمية وتحديات الأمن الغذائي، حيث تم التأكيد على ضرورة تقديم الاتحاد الأوروبي الدعم للدول الأكثر تضررا من الأزمة الحالية اتصالا بتأمين احتياجاتها من القمح والحبوب، فضلا عن معالجة الارتفاع الهائل في أسعار السلع الغذائية والأساسية.