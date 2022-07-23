مسح: نشطاء حماية المناخ أغلقوا مئات الشوارع في ألمانيا هذا العام

أغلق نشطاء حماية المناخ من حركة "الجيل الأخير" مئات الطرق في أنحاء ألمانيا هذا العام، بحسب مسح شمل سلطات الشرطة في جميع الولايات الألمانية (16 ولاية)، وتنشره صحيفة "دي فيلت" الألمانية في عددها المقرر صدوره غدا الأحد.

وبحسب البيانات، سجلت ولاية برلين 149 إغلاقا لشوارع خلال مظاهرات نشطاء حماية المناخ، بينما سجلت ولاية هيسن 34 إغلاقا، وبادن-فورتمبرج 17 إغلاقا، وبافاريا ثمانية، وسكسونيا خمسة، وبراندنبورج أربعة، وشمال الراين-ويستفاليا وبريمن ثلاثة لكل منها.

وفي ولاية هامبورج وحدها، وصل عدد إغلاقات الشوارع خلال مظاهرات واجتماعات للمجموعة إلى 213 إغلاقا.

وفي برلين وحدها، تم اعتقال 310 أشخاص وبدأت 67 دعوى جنائية على خلفية هذه الفعاليات.

وفي برلين على وجه الخصوص، تسببت عمليات الإغلاق من قبل نشطاء حماية المناخ، الذين غالبا ما يلصقون أيديهم على الأسفلت، عوائق كبيرة في حركة المرور خلال ساعات الذروة.

وتطالب المجموعة بمزيد من الإجراءات من قبل الحكومة الألمانية لمكافحة التغير المناخي. وأعلنت المجموعة الأسبوع الماضي أنها ستعلق فعاليات الحصار خلال الصيف وستستأنفها في الخريف.