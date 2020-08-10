الدفاع الروسية: قواتنا شنت ضربة على منشآت في أوديسا يتم فيها التحضير لأعمال إرهابية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية شنت الليلة الماضية ضربة بأسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى وعالية الدقة على منشآت يتم فيها التحضير لأعمال إرهابية ضد روسيا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وقالت الدفاع الروسية، إن القوات المسلحة الروسية شنت، هجوما صاروخيا بأسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى وعالية الدقة على أماكن إنتاج وتدريب الزوارق المسيرة في منطقة أوديسا، وكان يجري الإعداد لهجمات إرهابية ضد روسيا وكان هناك مرتزقة أجانب في المنشآت المستهدفة.

وأشارت وزارة الدفاع، إلى أن جميع الأهداف المخطط لها دُمرت.

وبحسب وزارة الدفاع: "قامت القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولات فاشلة للعمليات الهجومية في اتجاهات دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك وزابوروجيا".

وأضاف بيان وزارة الدفاع: "في اتجاه دونيتسك، نتيجة للإجراءات المنسقة لقوات مجموعة الجنوب الروسية والغارات الجوية ونيران المدفعية، تم صد 14 هجوما للعدو بنجاح في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية".

ووفقا للدفاع الروسية: "بلغت خسائر العدو خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يصل إلى 370 جنديا أوكرانيا، و6 مركبات قتالية مدرعة، و24 مركبة، ومدفع /إم 777/ أمريكي الصنع، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر ذاتي الدفع /جفوزديكا/".

وأشار البيان، إلى تدمير 3 مستودعات ذخيرة للألوية الآلية 22 و24 و54 تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وقالت الدفاع الروسية: "تم تدمير مستودع ذخيرة لواء الهجوم رقم 95 المحمول جواً التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأردف البيان: "بلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 130 جنديا أوكرانيا، و10 مركبات قتالية مدرعة،و 4 شاحنات صغيرة، ومدفع ذاتي الدفع من طراز /أكاسيا/، و/دي-30/ ومدفع هاوتزر /دي-20/".

وتابع: "في اتجاه زابوروجيا نجحت القوات الروسية في صد هجومين للعدو. وتم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 105 بالقرب في مقاطعة زابوروجيا".

ووفقا للبيان: "بلغ إجمالي خسائر العدو خلال النهار في هذه المناطق أكثر من 160 جنديا أوكرانيا، و7 دبابات ليوبارد، و15 مركبة قتالية مدرعة، ومدفع /إم 777/، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر من طراز /مستا بي/ و/دي 20/".