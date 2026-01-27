فايننشال تايمز: إسرائيل تريد اتفاقا أمنيا جديدا مع أمريكا لمدة 10 سنوات

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، اليوم الثلاثاء، بأن إسرائيل تستعد لمحادثات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اتفاق أمني جديد لعشرة أعوام، حيث تسعى لتمديد الدعم العسكري الأمريكي حتى بينما يلوح الإسرائيليون لأنهم يخططون لمستقبل يعتمد على منح مالية أمريكية أقل.

وقال جيل بنحاس، المسئول المالي الأول في جيش الاحتلال، لـ"فايننشال تايمز"، قبل تنحيه عن منصب المستشار المالي لجيش الاحتلال الإسرائيلي ووزارة الدفاع، إن إسرائيل ستسعى لإعطاء الأولوية للمشاريع العسكرية والدفاعية المشتركة بدلًا من المنح المالية، وذلك خلال المحادثات التي من المتوقع أن تعقد الأسابيع المقبلة.

وأضاف بنحاس لـ"فايننشال تايمز": "الشراكة أهم من مجرد المسألة المالية الخالصة في هذا السياق.. هناك العديد من الأمور التي تتساوى مع المال. النظرة إلى هذا الأمر يجب أن تكون أوسع".

وأوضح أن الدعم المالي البحت – أو "الأموال المجانية" – بقيمة 3.3 مليار دولار سنويًا، التي يمكن لإسرائيل استخدامها في شراء أسلحة أمريكية، كان "أحد عناصر مذكرة تفاهم (الذي) يمكن تقليله تدريجيا".

وفي عام 2016، وقعت الولايات المتحدة وإسرائيل مذكرة تفاهم لمدة عشرة أعوام حتى سبتمبر 2028، التي تقدم مساعدات عسكرية بقيمة 38 مليار دولار، ومنح بقيمة 33 مليار دولار لشراء معدات عسكرية، وأنظمة دفاع صاروخي بقيمة 5 مليارات دولار.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه يأمل في "تقليص تدريجي" لاعتماد إسرائيل على المساعدات العسكرية الأمريكية خلال العقد المقبل.