إيران وقطر تبحثان رفع مستوى العلاقات في جميع المجالات

التقى وزير الدولة للشئون الخارجية القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي، اليوم الأحد في طهران، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأيراني علي اكبر أحمديان.

وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، بأن "الخليفي" سلّم إلى "أحمديان"، في هذا اللقاء، رسالة خطية من رئيس وزراء دولة قطر.

كما تباحث الجانبان الإيراني والقطري، في القضايا الثنائية والإقليمية؛ مع التركيز على رفع مستوى العلاقات بين طهران والدوحة في جميع المجالات ولاسيما التجارية، وتبنى مشاريع بنى تحتية مشتركة في إطار جدول زمني معين والعمل على تذليل العقبات التي تعترض هذا المسار.

كان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد زار قطر في شهر فبراير العام الماضي ووقع مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عددا من الاتفاقيات الثنائية في الدوحة.