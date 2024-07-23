بايدن يتعهد بالعمل على إنهاء الحرب على غزة خلال فترته الرئاسية المتبقية

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن في مؤتمر هاتفي دعما لترشيح نائبته كاملا هاريس، بمواصلة العمل على إنهاء الحرب في غزة خلال الأشهر الأخيرة من ولايته، بعد تراجعه عن السعي لولاية ثانية.



وقال بايدن في مكالمة عامة مع مقر حملته الذي تحول إلى مقر حملة هاريس: "سأعمل بشكل وثيق للغاية مع الإسرائيليين والفلسطينيين لمحاولة التوصل إلى طريقة لإنهاء الحرب في غزة وتحقيق السلام في الشرق الأوسط وإعادة كل الرهائن إلى وطنهم".



كما حض الرئيس الأمريكي أنصاره على دعم ترشيح نائبته كامالا هاريس لخوض السباق الرئاسي، معتبرا أن انسحابه من المنافسة كان القرار الصائب، وقال بايدن: "أريد أن أقول للفريق، ادعموها. إنها الأفضل".

وأضاف تعليقا على قراره الانسحاب "أعلم أن أخبار الأمس كانت مفاجئة ويصعب عليكم سماعها، لكنه كان القرار الصائب".

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء يوم الأحد انسحابه من السباق الرئاسي الأمريكي، مؤكدا نيته الاستمرار بالعمل في منصبه حتى نهاية فترة ولايته.

جدير بالذكر أن رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي دعا خلال مناقشة أمنية عقدها بنيامين نتنياهو إلى المضي قدما في صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس".

كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مساء يوم الثلاثاء، إن الظروف نضجت لاتمام صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة من خلال المفاوضات الجارية عبر الوسطاء.

وتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم إلى الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يلتقي نتنياهو إلى جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن، نائبة الرئيس كامالا هاريس، بالإضافة إلى أنه سيلقي خطابا أمام الكونغرس في 24 يوليو.