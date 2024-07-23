يلقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، غدا الأربعاء، أول خطاب للأمة منذ انسحابه من انتخابات الرئاسة ودعم نائبته كامالا هاريس لتترشح بدلا منه عن الحزب الديمقراطي.

وكتب بايدن اليوم الثلاثاء عبر منصة "إكس" أن الخطاب الذي سيلقيه من المكتب البيضاوي سيكون عن "ما سيحدث في المستقبل، والطريقة التي سأختم بها العمل من أجل الشعب الأمريكي". ومن المقرر أن يبدأ الخطاب في الساعة 2000 مساء غد الأربعاء (0000 بتوقيت جرينتش) يوم الخميس.

ولم يظهر بايدن /81 عاما/ علنا منذ أواخر الأسبوع الماضي بينما يتعافى من عدوى بكوفيد- 19 في مقر إقامته في ولاية ديلاوير.

ولم يتحدث بايدن أمام الكاميرات منذ قراره بالانسحاب من السباق الرئاسي لعام 2024 أمس الأول الأحد. وأنهى محاولة خوض الانتخابات بعد أداء كارثي في مناظرة مع منافسه دونالد ترامب في يونيو حيث تنامت المخاوف إزاء عمره ولياقته العقلية.

وواجه بايدن ضغطا متصاعدا من داخل حزبه ومن متبرعين كبار للحزب الديمقراطي للانسحاب، خاصة بعد أن أظهرت نتائج استطلاعات الرأي تزايد نسبة تأييد المرشح الجمهوري ترامب في ولايات متأرجحة.

وحذر مراقبون سياسيون من أن الديمقراطيين قد يعانون من اقتتال داخلي على خلفية اختيار بديل لبايدن. لكن سرعان ما توحد الحزب حول هاريس بعدما منحها بايدن تأييده الفوري.

وقال قادة الحزب ومندوبوه إن قرار بايدن جدد نشاط الديمقراطيين فيما يتدافعون لإطلاق حملة هاريس كي تنافس ترامب في نوفمبر.

ومساء أمس الاثنين، تم تمهيد الطريق أمام هاريس لتصبح المرشحة الرسمية للحزب الديمقراطي في مؤتمره الوطني في شيكاغو الشهر المقبل.