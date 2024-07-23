تطلق جامعة أسيوط، غدا الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة صباحاً، في قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة أسيوط، فعاليات "ملتقى جامعة أسيوط الأول لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها للتعريف بالبرامج الدراسية بكليات جامعة أسيوط، وجامعة أسيوط الأهلية".

يأتي ذلك بحضور اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وتحت إشراف الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتور محمد جابر قاسم وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب، ومنسق الملتقى. وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن الملتقي يستهدف تعريف طلاب الثانوية العامة بطبيعة الدراسة ببرامج الكليات، وفرص التحاق الطلاب بتلك البرامج، وكذلك مجالات العمل التي تؤهل لها تلك البرامج، والتعريف بأقسام الكليات المختلفة، وإداراتها، ومجالات الأنشطة الطلابية، والإدارات المسئولة عن تنفيذها.

وكشف الدكتور المنشاوي أن فعاليات الملتقى تتضمن عرض فيديو تعريفي لبرامج كليات جامعة أسيوط، وآخر عن برامج جامعة أسيوط الأهلية، إلى جانب فقرة عن المنح المتاحة لطلاب الجامعة، والمقدمة من قِبل جامعة أسيوط، وعدد من الهيئات الخارجية، بالإضافة إلى استعراض تجارب لفيف من خريجي جامعة أسيوط النابغين في المجتمع، وبيان ما تركته جامعة أسيوط من بالغ الأثر في صقل شخصياتهم، وتوجيه قدراتهم وتنميتها على نحو أمثل.

وتتضمن فعاليات الملتقي معرضاً تعريفياً؛ لعرض برامج كليات جامعة أسيوط، والجامعة الأهلية، والذي يقدمه طلاب عدد من الكليات، بالتعاون مع منسقي هذه البرامج، وذلك تحت إشراف لجنة مشكلة من وكلاء شئون التعليم والطلاب لعدد من الكليات، وهم: الدكتور محمد جابر قاسم وكيل كلية التربية، ومنسق الملتقى، والدكتور ياسمين الكحكي وكيل كلية التربية النوعية، والدكتور رجب كحلاوي وكيل كلية الحقوق، والدكتور خالد فتحي وكيل كلية الحاسبات والمعلومات.