الشركة المتحدة تعلن مقاضاة محمد صبحي وترد على ادعائه حذف مشاهد من مسرحيته الجديدة

قالت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنها تابعت باستغرابٍ وتعجّب، تصريحات الفنان محمد صبحي، والتي ادّعى فيها عبر صفحته الرسمية، ما سماه "اغتيال" مسرحيته عيلة إتعمل لها بلوك.



وأضافت الشركة، أن صبحي ادعى الإخلال ببنود العقد المبرم بينهما، وذلك وفق بيان مفصل نشره على صفحته الشخصية أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة.

وأشارت المتحدة، إلى أنها آثرت الصمت في الساعات الماضية، حفاظًا على مصداقية صبحي، واحترامًا لقدره لدى الشركة، والذي اضطرها لقبول عرض مسرحية لديها الكثير من التحفظات على جودة محتواها؛ بشهادة المتخصصين الكبار من زملاء جيل صبحي ومقامه، أو من أجيال أخرى، وقبلتها الشركة، مراعاةً لخصوصية حالته، وحفاظًا على وجود اسمه الرفيع على الشاشات المصرية بما يراه مناسبًا لنفسه، وقناعةً بأن الشركة المتحدة هي الباب المفتوح بالمحبة والتقدير والاحتواء لكل المبدعين المصريين مهما تغيّرت قدراتهم، وفق تعبير البيان.

وأشار البيان إلى أن الشركة فوجئت بإعلان الفنان الكبير، اتخاذ الإجراءات القضائية ضدها، في وقائع غير صحيحة كُلّيةً، وذلك رغم التزام الشركة الصمت، أمام كل ما سبق، في مشهدٍ غريب، استدعى اضطرار "المتحدة" إعلان الحقائق للرأي العام، بكل شفافية، احترامًا للجمهور، واحترامًا لفنانيه الكبار، وحفاظًا على حق الشركة والعاملين المحترمين فيها لخدمة الفن والإبداع في مصر، في الرد على الادعاءات السالف ذكرها، وفق تعبيرها.

وبحسب البيان، نفت الشركة المتحدة بشكل قاطع، حذف أي مشاهد، أو مقاطع، أو كتم صوت، أو أي تعديل على المسرحية المذكورة، حيث تم إذاعتها كاملة؛ كما أرسلتها الشركة المنتجة.

وأوضح البيان أن الشركة المتحدة تعاقدت مع صبحي على إنتاج ثلاث مسرحيات، وبالفعل تم إنتاج المسرحية الأولى "نجوم الظهر" وتصويرها بأعلى التقنيات التليفزيونية، إلا أنها لم تحقق أي عائد جماهيري أو إعلاني، ورغم ذلك استمرت الشركة المتحدة في دعم مسرحيات صبحي، رغم التحفظات النقدية والجماهيرية، ولم تخذله ماديًا أو مهنيًا، والتزمت الصمت؛ حتى إعلانه اتخاذ إجراءات ضدها، والإساءة لها وللعاملين فيها بما لم يصدر من الشركة وقنواتها، كما قالت الشركة.

وتحدثت المتحدة عن أن صبحي هو من خالف الاتفاق والتعاقد المبرم مع الشركة، بتغيير كبير مفاجئ، في نص مسرحيته الأخيرة؛ دون موافقة الشركة وبالمخالفة للعقد، حتى وصل الأمر أن تضمنت المسرحية ايحاءات وألفاظ لا تقبلها القواعد والأكواد الأخلاقية الإعلامية، ولا مواثيق الشرف المهني.

وذكر البيان: «قام الفنان الكبير محمد صبحي بتسريب مقاطع كثيرة من المسرحية على صفحته الرسمية؛ إخلالًا بحقوق الملكية الفكرية التي يؤمن بها، ورغم كل هذه المخالفات والغرائب، قامت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعرض المسرحية على قناة Cbc العامة الرئيسية كاملةً دون أي تعديل، بل وعرضتها في توقيتٍ مهم كسهرة صيفية وألغت عروضٍ أخرى تقديرًا له، ورغم ذلك فشلت المسرحية في جذب الإعلانات، مجددًا، وتحملت الشركة خسارتها في صمت، إكرامًا للفنان الكبير ورفعًا للحرج عنه».

ولفتت إلى أنه إمعانًا في إخلال الفنان محمد صبحي بالتعاقد، فوجئت الشركة منذ أسبوعين، بطلبه زيادة قيمة التعاقد معه بنسبة تتجاوز ٢٥٠ في المئة، في مشهد غير مسبوق و غير مبرر ولا يحدث في أي تعاقد في العالم، وفق تعبيرها.

وختمت المتحدة بيانها بالقول: «تؤكد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنها ستلجأ للقضاء المصري العادل، لاتخاذ كل الاجراءات القانونية، حفاظًا على حقها والعاملين فيها؛ في عدم الرضوخ لضغوط؛ تستهدف الربح غير المُستحق، تحت مُسمى القيمة أيما كان صاحبها، وكذلك حفاظًا وحمايةً للفنان القدير محمد صبحي وتاريخه؛ من ادّعاءاته الفجّة، وغير الصحيحة، التي ستؤثر على صورته القديرة، وتدفع المؤسسات للإفصاح عن أشياء كثيرة، قد لا تليق بتاريخه الكبير، هذا ولن يتم التعليق من جانب الشركة على أي شيء يخص الفنان القدير محمد صبحي مرةً ثانية، تقديرًا للقضاء المصري وقوله الفصل».