16 شهيدا حصيلة الغارات على مدينة غزة وجباليا شمالي القطاع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت مصادر طبية بأن حصيلة الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة وجباليا شمالي القطاع في الساعات الأخيرة بلغت 16 شهيدا.



وقال مراسلنا إن الطائرات الإسرائيلية شنت فجر اليوم الثلاثاء غارة على جنوب مدينة غزة.

وقصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي جنوب القطاع تم انتشال جثتين من منزل تم استهدافه أمس في منطقة الضابطة الجمركية شرق مدينة خان يونس.

وشهد شرق مدينة خان يونس قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الجيش الإسرائيلي.

كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بلدة القرارة شمال خان يونس.

ومع دخول الحرب يومها الـ291، يشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة في القطاع تستهدفت المناطق المأهولة والمربعات السكنية والمراكز الصحية، فيما تركز القصف على مدينة خان يونس في الأيام القليلة الماضية.