مكافحة وعلاج الإدمان يستقبل وفدا من برلمان الشباب العربي للإطلاع على برامج الوقاية من تعاطي المخدرات

زار وفد من برلمان الشباب العربي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وضم الوفد 80 شابا وفتاة من من 15 دولة عربية "السعودية، الإمارات، قطر، الصومال، تونس، سلطنة عمان، الجزائر، لبنان، سوريا، فلسطين، اليمن، ليبيا، الكويت، الأردن، بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة".

وألقى عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي محاضرة استعرض خلالها الوضع الراهن لقضية تعاطي المخدرات على المستوى العالمي والإقليمي، وكذلك التجربة المصرية في خفض الطلب على المخدرات باعتبارها من التجارب الرائدة على مستوى المنطقة، وبدأت العديد من الدول تطلب الدعم الفني من الصندوق في إعداد الخطط والاستراتيجيات لخفض الطلب على المخدرات على غرار التجربة المصرية.

واستعرض عثمان ملامح الخطة العربية للوقاية من أخطار المخدرات، التي أعدها الصندوق بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتعد هذه الخطة وثيقة استرشادية للدول العربية لتطوير سياساتها في مجال خفض الطلب على المخدرات وفقا للمعايير الدولية ومظلة رئيسية لتبادل الخبرات الإقليمية وتحقيق التكاتف العربي لمجابهة انتشار مشكلة تعاطي المواد المخدرة وإدمانها بين الشباب في الوطن العربي، كما تمثل قيمة مضافة لمساعدة الدول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على ضوء "الإعلان العربي الصادر عن جامعة الدول العربية في 2016 لتنفيذ خطة التنمية المستدامة".

وأجرى عثمان حوارا مفتوحا مع وفد شباب البرلمان العربي عن كيفية تدريب الشباب على المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بخفض الطلب على المخدرات، وتضمن الحوار عرضا مفصلا عن مخاطر المخدرات المستحدثة والاصطناعية وعلاقتها بالأمن المجتمعي في الوطن العربي.