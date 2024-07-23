هاريس تحصل على عدد كاف من أصوات المندوبين الديمقراطيين لانتزاع الترشح للانتخابات الرئاسية

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أظهرت بيانات وسائل الإعلام أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس حصلت على عدد كاف من أصوات المندوبين الديمقراطيين لانتزاع الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية.



ووفقا لإحصاء لوكالة "أسوشيتدبرس" حصلت هاريس على أصوات 2471 مندوبا وهو ما يتجاوز الأغلبية البسيطة اللازمة للفوز بالترشيح في الاقتراع الأول.

يذكر أنه لانتزاع الترشح للانتخابات الرئاسية عن الحزب الديمقراطي ينبغي الحصول على 1976 صوتا.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن هاريس حظيت بدعم عدد كاف من المندوبين الديمقراطيين لكي تصبح مرشحة الحزب.

وقالت نائبة الرئيس الأمريكي أمس الاثنين في بيان إنها "فخورة بحصولها على دعم عدد كاف من المندوبين الديمقراطيين للفوز بترشيح حزبها للرئاسة".

وأضافت: "أتطلع إلى قبول الترشيح رسميا قريبا".

وأردفت "أنوي بشكل كامل أن أوحد حزبنا وأمتنا وأن أهزم دونالد ترمب في نوفمبر".

وكانت هاريس قد هاجمت في كلمة خلال لقاء حملتها الانتخابية بديلاوير أمس الاثنين المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية القادمة في نوفمبر دونالد ترامب.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد الماضي تنحيه عن السباق الرئاسي المقبل في نوفمبر والاتجاه إلى التركيز على مهامه كرئيس حتى نهاية مدته.

وأعرب بايدن عن دعمه لترشيح كامالا هاريس لخوض الانتخابات عن الحزب الديمقراطي.