لقى شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون في حادث تصادم بين سيارتين، اليوم الأربعاء، على طريق فرعي بمركز أبوتشت في محافظة قنا، وتم نقل المصابين والجثامين إلى مستشفى أبوتشت المركزي.

تلقى مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات بوقوع حادث تصادم بين سيارتين داخل نطاق مركز أبوتشت، ووجود وفيات ومصابين.

وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبيّن مصرع كل من أبوالفتوح أ. م (70 عامًا)، وكرم س. ع (62 عامًا)، فيما أسفر الحادث عن إصابة كل من جمال أ. ع (33 عامًا)، وأنور أ. م (60 عامًا) بكدمات وسحجات، ورفاعي أ. ع (55 عامًا) باشتباه ما بعد الارتجاج، وصفاء أ. م (45 عامًا)، وآية أ. م (13 عامًا)، وسهير ج. م (45 عامًا) بجروح قطعية، وأحمد م. ع (38 عامًا) بجرح قطعي بالوجه واشتباه خلع بالكتف الأيمن.

نُقل المصابون إلى مستشفى أبوتشت المركزي لتلقي العلاج، فيما أودعت جثتا المتوفيين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتُجري الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه، بينما تباشر النيابة العامة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.