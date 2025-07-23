 الرئيس السيسي: ثورة 23 يوليو أنهت حقبة الاحتلال البغيض ورسخت قيم العزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس السيسي: ثورة 23 يوليو أنهت حقبة الاحتلال البغيض ورسخت قيم العزة

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 23 يوليه 2025 - 10:16 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 يوليه 2025 - 10:16 ص

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، قائلًا إنها نقطة تحول في مسيرة الوطن.

وأضاف في كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، صباح الأربعاء، أن الثورة أنهت حقبة الاحتلال البغيض، ورسخت قيم العزة والكرامة والاستقلال، وأضاءت مشاعل التحرر في دول العالم الثالث ومنطقتنا العربية.

وأشار إلى أن «الثورة المصرية كانت ملهمة للخلاص من الاستعمار واستقلال القرار الوطني».

وواصل: «ونحن نحيي اليوم ذكرى الثورة، نستحضر تجربة وطنية متكاملة؛ نغوص في أعماق دروسها، ونتخذ من نجاحها وتعثرها ما ينير لنا طريق الجمهورية الجديدة».

ولفت إلى أن الجمهورية الجديدة التي انطلقت منذ عام 2014؛ مرتكزة على دعائم صلبة، ورؤية طموحة، وخطى ثابتة نحو قيام دولة عصرية؛ تأخذ بالأسباب العلمية لتقيق طموحاتها، وتثق في توفيق الله - سبحانه وتعالى- لإدراك غايتها.

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