مورينو ينتقد جوارديولا في حديثه عن طرق التدريب الحديثة

انتقد البرتغالي جوزيه مورينو، المدير الفني لنادي فنربخشة التركي، الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بسبب تمسك الأخير بطريقة لعبه.

وقال جوزيه مورينيو في تصريحات خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة «كانال 11»: «اليوم لا يوجد نموذج لعب واحد، هناك طرق عديدة للعب، لم يعد هناك نظام تكتيكي واحد، بل أساليب متعددة للبناء والدفاع».

وأضاف: «هذا يتطلب تدريبًا أكثر تعقيدًا حيث ينبغي على اللاعبين أن يتطوروا ويكتسبوا معرفة جديدة، المشكلة تبدأ عندما تحاول النسخ واللصق دون توفر الظروف الملائمة لذلك».

وتابع: «اللعب من الخلف بحارس خشبي أمر معقد، أتذكر أن جوارديولا كان لديه جو هارت، أفضل حارس إنجليزي، لكنه أراد التعاقد مع كلاوديو برافو، ولم يكن كافيًا ثم ضم إيدرسون».

وأتم: «هناك مدربون يجربون أشياء لا تنجح ويفشلون، ثم يقولون "مت وأنا متمسك بفكرتي"، إذا مت متمسكًا بفكرتك، فأنت أحمق، على المدربين أن يكيّفوا أفكارهم مع ما يملكونه من أدوات».