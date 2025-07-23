العدل الدولية: الفشل فى حماية كوكب الأرض من تأثيرات التغير المناخى قد يعد انتهاكا للقانون الدولي

أعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن الدول التي تفشل في اتخاذ تدابير لحماية الكوكب من تغير المناخ قد تكون بذلك منتهكة للقانون الدولي.

وجاء ذلك في إطار رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في قضية مهمة تتعلق بالتزامات الدول في مواجهة تغير المناخ والعواقب التي قد تترتب على تقاعسها، ووصفت المحكمة التغير المناخي بأنه تهديد "عاجل ووجودي" للبشرية.

وقال رئيس المحكمة، يوجي إيواساوا، خلال جلسة الاستماع: "إن تقاعس أي دولة عن اتخاذ إجراءات مناسبة لحماية نظام المناخ قد يشكل فعلا غير مشروع بموجب القانون الدولي".

كما أوضحت المحكمة أيضا أن الدول المتضررة من تغير المناخ قد تكون لها أحقية في الحصول على تعويضات عن الأضرار التي تلحق بها نتيجة ارتفاع درجات الحرارة العالمية، على أن يحدد ما تستحقه كل دولة حسب "كل حالة على حدة".