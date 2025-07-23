إطلاق قمر صناعي إيراني يوم الجمعة بواسطة الصاروخ الروسي سويوز

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تعتزم إيران، إطلاق قمرها الصناعي الجديد بعد غد الجمعة، بواسطة صاروخ الفضاء الروسي "سويوز" من قاعدة "فاستوتشني" الفضائية الروسية.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، بأن الصاروخ "سويوز" سينطلق في تمام الساعة 0954 صباحا بتوقيت إيران، حاملا قمرين صناعيين رئيسيين يحملان اسمي "يونسفير-إم" رقم 3 و4، إلى جانب 18 قمرا صناعيا صغيرا آخر.

ويأتي الإطلاق ضمن برنامج الإطلاقات المتعددة للأقمار الصناعية الذي تنفذه روسيا من قاعدة فاستوتشني؛ بهدف نشر مجموعة من الأقمار العلمية والبحثية والتجارية في مدار الأرض، بحسب تسنيم.

ونقل وتركيب الصاروخ "سويوز" على منصة الإطلاق رقم 1-سي بتاريخ 22 يوليو 2025.