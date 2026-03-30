وول ستريت جورنال: ترامب يدرس تنفيذ عملية عسكرية للاستيلاء على اليورانيوم الإيراني

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس تنفيذ عملية عسكرية في إيران للاستيلاء على نحو 400 كيلوجرام من اليورانيوم عالي التخصيب.

ونقلت الصحيفة، أمس الأحد عن مسئولين أمريكيين قولهم إن ترامب يعكف حاليا على تقييم مدى خطورة ذلك على القوات البرية المطلوبة لتنفيذ العملية.

وقالت الصحيفة، إن ترامب منفتح عموما على الفكرة، إذ إن مثل هذه العملية العسكرية يمكن أن تساعد في تحقيق هدفه المركزي المعلن المتمثل في منع إيران من إنتاج سلاح نووي على الإطلاق.

إلا أن مثل هذه العملية ستكون معقدة ومحفوفة بالمخاطر، ومن المرجح أن تضطر القوات المسلحة الأمريكية لتنفيذها داخل إيران لعدة أيام أو أكثر.

ووفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كانت إيران قبل أن تتعرض لغارات جوية من جانب إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو من العام الماضي استهدفت ثلاثة منشآت نووية، تمتلك أكثر من 400 كيلوجرام من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60%.