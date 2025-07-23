تراجع مخزون النفط الأمريكي بأكثر من التوقعات

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، تراجعا بأكثر من المتوقع لمخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي.

وذكرت الإدارة، أن مخزون النفط الخام تراجع خلال الأسبوع المنتهي في 18 يوليو الحالي بواقع 2ر3 مليون برميل، في حين كان المحللون قد توقعوا تراجعا بمقدار 4ر1 مليون برميل، بعد ارتفاعه بواقع 9ر3 مليون برميل في الأسبوع السابق.

وفي ظل التراجع غير المتوقع، أصبح المخزون 419 مليون برميل أي بما يقل بنسبة 9% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

وذكرت الإدارة أن مخزون البنزين تراجع بواقع 7ر1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ليزيد قليلا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.

وفي الوقت نفسه، ارتفع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بواقع 9ر2 مليون برميل ليظل أقل بنسبة 19% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.