فيكا مصر تتقدم بعرض شراء إجباري للاستحواذ على «أسمنت سيناء» بسعر 41 جنيها للسهم

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أعلنت هيئة الرقابة المالية أن شركة فيكا مصر لصناعة الأسمنت تقدمت بعرض شراء إجباري للاستحواذ على كامل أسهم شركة أسمنت سيناء، بسعر 41 جنيهًا للسهم الواحد.

وتملك شركة "فيكا مصر" حصة قدرها 77.6% من إجمالي أسهم "أسمنت سيناء"، وتسعى من خلال العرض الحالي إلى الاستحواذ على 22.4% المتبقية،بما يعادل نحو 58.41 مليون سهم، وذلك وفقًا لبيان هيئة الرقابة المالية.

ويستهدف العرض الاستحواذ الكامل على الشركة من خلال شراء الأسهم المتبقية بسعر 41 جنيهًا للسهم، ما يُقيّم الصفقة بقيمة إجمالية تقارب 2.4 مليار جنيه.

وكانت شركة "أسمنت سيناء" قد حققت صافي ربح بلغ 197.31 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، بانخفاض نسبته 34.5% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي والتي حققت فيها أرباح 301.11 مليون جنيه.

وعقب الإعلان عن العرض، سجل سهم الشركة ارتفاعًا بنسبة 1.9%، متجاوزًا سعر العرض ليصل إلى 42.5 جنيهًا للسهم.