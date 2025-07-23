الأول على مدارس المتفوقين بالثانوية العامة: الصلاة وتنظيم الوقت ورضا الوالدين سر التفوق

لم يكن حصول الطالب سعد الدين علي، على المركز الأول ضمن أوائل طلاب الجمهورية بشعبة مدارس المتفوقين (STEM) مفاجأة له ولأسرته، إذ توقع التفوق نظير ما بذله من جهد.

وفي تصريحات صحفية قال سعد: "الحمد لله، ربنا كرمني بالتفوق الدراسي، وبحفظ القرآن الكريم، وبدعم والديّ. شكرًا لكل من ساعدني من أساتذتي بمدرسة المتفوقين بطنطا."

وأضاف الطالب المتفوق: "أتمنى من الله أن يكرمني بمنحة في إحدى الجامعات الدولية للالتحاق بكلية الطب."

وكانت لحظة مؤثرة للغاية عندما قبل الطالب المتفوق يدي والديه عرفانًا بالجميل وهو يردد: "أهلي وناسي فوق رأسي، وشكرًا لكل زملائي، ودموع أبي وأمي غالية عليّ."

في المقابل، حرص والدا الطالب على إهدائه رحلة إلى الأراضي المقدسة.

وأشار الطالب إلى أن من أهم أسباب النجاح المواظبة على الصلاة، لأنها تنظم الوقت، والابتعاد عن كل المؤثرات الخارجية وكل ما ينتج عنه طاقة سلبية تتسبب في تشتيت العقل، مؤكدًا أن رضا الوالدين من أهم العوامل التي تفتح الأبواب المغلقة.

وذكر أنه كان يتوقع التفوق لأنه مؤمن بأن الله لا يضيع أجر أحد، ولكنه لم يكن يتوقع أن يكون من بين الأوائل على مستوى الجمهورية، واختتم تصريحاته بأنه يحمد الله على أن حقق له أمنيتين وهما التفوق وزيارة بيت الله الحرام.