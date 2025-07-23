رئيس مدينة مرسى مطروح: سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتحسين الخدمات الميدانية

أكد اللواء محمد الصحاح رئيس مدينة مرسى مطروح، أهمية الإستجابة السريعة لمطالب المواطنين، والتعامل الفوري مع الشكاوى المقدمة خلال اللقاء الأسبوعي، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ودراسة كل حالة على حدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال لقاء خدمة المواطنين الذى عقده للاستماع للمشاكل وطلبات الجماهير في قطاعات النظافة والإنارة العامة ورفع الإشغالات الطريق المخالفة والخدمات التي يقدمها مجلس المدينة طبقاً لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

واستمع رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، خلال اللقاء إلى شكاوى وطلبات المواطنين، والتي تنوعت بين طلبات التضرر من تراكم القمامة والمخلفات وإشغالات الطريق المخالفة، موجهاً لنواب رئيس المدينة للقطاعات بسرعة التعامل مع الشكاوي في نطاق القطاعات بكل حي وإبلاغ المواطنين بحل الشكاوي عبر منظومة المركز التكنولوجي بالمدينة .

وأوضح أن جميع إدارات مجلس المدينة تعمل في خدمة وراحة المواطن المطروحي لينعكس ذلك علي استجابة المطالب وظهور المدينة بالشكل الحضاري والسياحي الذي يليق بها وبمواطنيها ، مؤكداً علي عقد لقاء للمواطنين كل يوم أربعاء من كل أسبوع من خلال تلقي طلبات الجماهير من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمدينة.

ووجه رئيس مدينة مرسى مطروح برفع معدلات أداء العمل للإدارات والميدانية في الشارع خلال الفترة القادمة ليشعر المواطن بتحسن في الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع القطاعات الخدمية التي يقدمها مجلس المدينة يومياً .