 الجيش السوري يحاصر نقطة المراقبة التركية جنوبي إدلب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش السوري يحاصر نقطة المراقبة التركية جنوبي إدلب

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 23 أغسطس 2019 - 10:40 ص | آخر تحديث : الجمعة 23 أغسطس 2019 - 10:40 ص

تمكنت قوات الجيش السوري، الجمعة، من محاصرة نقطة المراقبة التركية الواقعة جنوب محافظة إدلب، وذلك بعد إحرازها تقدما ميدانيا في المنطقة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره لندن) - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - بأن القوات السورية فرضت سيطرتها على كافة القرى والبلدات الواقعة في الجيب المحاصر في ريف حماة الشمالي جنوب إدلب؛ ما مكنها من الوصول لنقطة المراقبة التركية ومحاصرتها.

وقالت الخارجية السورية - أمس - إن أي وجود أجنبي على الأرض السورية دون موافقة الدولة هو وجود غير مشروع، متهمة السلطات التركية بعدم الالتزام بأي من اتفاقات سوتشي بشأن "خفض التصعيد" في إدلب.

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