خطوة واحدة تفصل انتقال سانشيز إلى إنتر

يبدو أن التشيلي أليكسيس سانشيز، نجم مانشستر يونايتد، بات على بعد خطوة واحدة من الانتقال إلى إنتر ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن هناك جلسة ستجمع بين مسؤولي إنتر ويونايتد، اليوم الجمعة، من أجل الاتفاق على بعض الأمور الخاصة بالصفقة.

وذكرت الشبكة أن سانشيز، لديه رغبة كبيرة في الانتقال إلى إنتر، وأنه وافق على خفض راتبه، من أجل الرحيل عن يونايتد.

وأضافت الشبكة أن إدارة النيراتزوري، قدمت عرضًا بقيمة 3 ملايين يورو، من إجمالي 15 مليون يورو وهي قيمة راتب النجم التشيلي.

في حال إتمام الصفقة، فإن سانشيز سيعود بذلك مرة أخرى للدوري الإيطالي بعد الخروج منه في 2011 عقب أربعة مواسم قضاها اللاعب هناك رفقة فريق أودينيزي.