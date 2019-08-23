4 قتلى و70 جريحا خلال تدافع عنيف بحفل للمغني العالمي سولكينج في الجزائر

ذكر تقرير إخباري مساء الخميس، أن 4 أشخاص قتلوا وجرح 70 آخرون على الأقل، خلال تدافع سبق الحفل الغنائي الذي يحييه حاليا المغني العالمي سولكينج، على ملعب 20 أغسطس بوسط العاصمة الجزائرية.

وقال الموقع الاخباري الالكتروني "الجيري 1"، إن أكثر من 20 ألف معجب احتشدوا بملعب 20 أغسطس لمتابعة مغني الراب سولكينج، موضحا أن مئات الأشخاص لم يتمكنوا من الدخول إلى الملعب.

كما نقل ذات المصدر عن شهود عيان القول إن تدافعا عنيفا وقع بعدها مما تسبب في وفاة 4 أشخاص وإصابة 70 على الأقل.

وذكر المصدر أن مئات التذاكر تم بيعها لكن السلطات ولا أية وسيلة إعلامية اخرى أكدت وقوع هذا الحادث، في حين استمر التلفزيون الجزائري في بث الحفل على الهواء وسط تفاعل كبير بين المغني ومعجبيه.