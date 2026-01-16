 غياب مروان عطية وصلاح محسن عن مواجهة نيجيريا - بوابة الشروق
الجمعة 16 يناير 2026 10:59 م القاهرة
غياب مروان عطية وصلاح محسن عن مواجهة نيجيريا

كريم صلاح
نشر في: الجمعة 16 يناير 2026 - 10:45 م | آخر تحديث: الجمعة 16 يناير 2026 - 10:55 م

تلقى منتخب مصر إخطارًا رسميًا من اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية يفيد بإيقاف الثنائي مروان عطية وصلاح محسن لمدة مباراتين، ليُحسم غيابهما عن لقاء نيجيريا المقرر إقامته غدًا السبت في مباراة تحديد المركز الثالث.

ويأتي قرار الإيقاف في إطار تشديد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على الانضباط داخل الملاعب، ومتابعته الدقيقة لأي تصرفات قد تُعد مخالفة للروح الرياضية، وسط توجه واضح لفرض عقوبات رادعة حفاظًا على صورة البطولة.

وكان المنتخب المصري قد ودّع منافسات البطولة من الدور نصف النهائي عقب خسارته أمام السنغال بهدف دون مقابل، سجله ساديو ماني، ليضرب المنتخب السنغالي موعدًا مع المغرب، صاحب الأرض، في المباراة النهائية.


