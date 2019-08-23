 شاهد.. أضرار فادحة بحطام سفينة «تيتانيك» الأسطورية في أعماق المحيط - بوابة الشروق
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شاهد.. أضرار فادحة بحطام سفينة «تيتانيك» الأسطورية في أعماق المحيط

حطام سفينة تيتانيك
حطام سفينة تيتانيك
دينا النجار
نشر فى : الجمعة 23 أغسطس 2019 - 2:09 م | آخر تحديث : الجمعة 23 أغسطس 2019 - 2:09 م

اكتشف غواصون أمريكيون، أضرارا فادحة لحقت بسفينة «تيتانيك» بسبب تآكلها وتعرضها للكائنات الحية الدقيقة.

ونشرت شركة Atlantic Productions للإنتاج، بيانا صحفيا أبرزت فيه الحالة العامة للسفينة الأسطورة، ومجموعة من أولى الصور لحطام «تيتانيك»، عرضتها فضائية «روسيا اليوم»، اليوم الجمعة.

ورصد الغواصون حطام «تيتانيك» بأحدث أجهزة التصوير والتقطوا له صورا بجودة عالية، كشفت عن الضرر الفادح الناتج عن تحطم السفينة.

واصطدمت سفينة «تيتانيك»، التي تعتبر أكبر سفينة ركاب في العالم، بجبل جليدي في رحلتها الأولى إلى نيويورك في 14 أبريل 1912، ثم غرقت بعد ساعتين و40 دقيقة مودية بحياة حوالي 1500 شخص.

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