قطر تسجل 243 إصابة بفيروس كورونا دون وفيات للأسبوع الثاني

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، تسجيل 243 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 117 ألفا وثماني حالات.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة للأسبوع الثاني على التوالي، ليستقر إجمالي عدد الوفيات في البلاد عند 193 حالة وفاة.

كما أشارت إلى تسجيل 277 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 113 ألفا و808 حالات.

ولفتت إلى خضوع 5797 شخصا للفحص منذ أمس ليرتفع إجمالي من خضعوا للفحص منذ ظهور الفيروس في البلاد إلى 589 ألفا و920.