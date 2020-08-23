تفاصيل واقعة اتهام شخصا بقتل لوالدته بطريقة بشعة في الإسكندرية

- خنقها ثم ألبسها كيسا بلاستيكيا وحزم عنقها برباط ضاغط..



اصطحب وكيل نيابة أول المنتزه في الإسكندرية، المتهم "أشرف.ع.أ"، 33 عامًا، لمسرح حادث مقتل والدته، 81 عامًا، على يديه، داخل العقار محل سكنهما، الكائن في شارع محمود البنا، بمنطقة سيدي بشر، لتمثيل الجريمة، وسط حراسة أمنية مشددة، خشية بطش الأهالي به.



وأجرى المتهم، الذي وجهت له النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة، محاكاة تمثيلية للواقعة، وجاءت متوافقة مع ما أقواله في محضر الضبط الأولي، والتحقيقات التي تباشرها النيابة، بإشراف المحامي العام لنيابة المنتزه الكلية، المستشار أشرف المغربي، الذي أمر بحبسه 4 أيام على ذمتها.



وأوضح المتهم في المحاكاة التصويرية، كيف دفع والدته على الأريكة، وطريقة خنقها بيده حتى فارقت الحياة، ولكي يتأكد من وفاتها أحضر كيسًا من البلاستيك، وألبسه في رأسها، ثم لفه برباط ضاغط؛ قاصدًا التأكد من إزهاق روحها، وعقب ذلك فتح سحارة الأريكة ووضع الجثة فيها، ثم أغلقها لإخفاء أمرها عن أشقائه الذين اعتادوا زيارتها.



ووفقًا لمصدر نيابي، كشف للشروق، أن النيابة العامة صرحت بتسليم الجثمان للأسرة من مشرحة الإسعاف، في منطقة كوم الدكة، وطلبت إفادتها بتحريات المباحث التكميلية، حول ملابسات الواقعة، مع سرعة مدها بالتقرير الطبي للصفة التشريحية.



وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول المنتزه، من إلقاء القبض على المتهم؛ لخنقه والدته برباط ضاغط، قام بلفه حول رقبتها، أثناء تواجدهما داخل الشقة، محل سكنهما، إثر مشادة وقعت بينهما، بدعوى معايرتها له بأنه عاطل عن العمل، وعدم إنفاقه عليها وعلى أبنائه المقيمين برفقة طليقته.



وتلقى اللواء سامي عبد الرازق غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، ببلاغ من عامل، حول عثوره على جثة والدته، داخل الشقة محل سكنها، ملفوفة بملاءة، وحول رقبتها ورأسها، رباط ضاغط، وفي حالة تعفن، وموضوعة داخل أريكة خشبية في صالة الشقة، واتهم شقيقه الأصغر، المقيم معها، بأنه وراء ارتكاب الواقعة.



وبتشكيل فريق بحث جنائي، بإشراف اللواء محمد عبد الوهاب مدير المباحث الجنائية في الإسكندرية، توصلت تحرياته إلى صحة ما جاء بأقوال المُبَلِغ، فتم استئذان النيابة العامة، واستهداف المتهم، وإلقاء القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه بعد ارتكاب الواقعة، التي لم يبدي ندمًا في التحقيقات على فعلها.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.