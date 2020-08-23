تشغيل مصنع تعبئة البوتاجاز بمطروح بكامل طاقته لتلبية احتياجات المواطنين

أجرى اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح اليوم الأحد، جولة تفقدية شملت تفقد مشروع الغاز بالمحافظة والاطمئنان على انتظام العمل بالمصنع، وتشغيله بكامل طاقتة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لتلبية احتياجات المواطنين من اسطوانات البوتاجاز والتيسير عليهم.



كما تفقد مصنع الوجبة المدرسية بالمحافظة، موجهًا بسرعة الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2020/2021، والعمل على تحسين جودة المنتج.



فيما زار مشروع نقل الركاب لمتابعة سير العمل بالمشروع، والاستماع لآراء عدد من المواطنين، موجهًا بتكثيف جهود النظافة بميدان الموقف.



كما تفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة؛ للاطمئنان على سير العمل بتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، موجهًا بتقديم جميع التيسيرات والتسهيلات أمام المواطنين الجادين، لتقنين أوضاعهم.