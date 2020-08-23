القوات العراقية تتسلم الموقع الثامن من قوات التحالف الدولي

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الأحد، أن القوات العراقية تسلمت موقعا في معسكر التاجي من قوات التحالف الدولي.

وقال اللواء تحسين الخفاحي المتحدث باسم العمليات المشتركة، في تصريح صحفي اليوم، إن "قوات التحالف الدولي سلمت اليوم الموقع رقم 8 في معسكر التاجي للقوات العراقية كان يستخدم لتدريب وتجهيز وتأهيل الكوادر العراقية من قبل القوات الأسترالية والنيوزلندية والأمريكية".

وذكر أن "الموقع سوف يخصص للقوات الأمنية العراقية لاستخدامه بعد اكتمال مهمة قوات التحالف الدولي".

وأوضح أن "المواقع الأخرى سيتم تسليمها إلى الجانب العراقي وفق جدول زمني للتسليم".

ويعد موقع معسكر التاجي هو ثامن موقع يتم تسلمه من قوات التحالف بعد مواقع وقواعد عسكرية في بغداد والموصل وكركوك والأنبار قبل أشهر.

وكان رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي قد وصل مساء أمس السبت إلى محافظة البصرة من أجل الوقوف ميدانيا على الأوضاع الأمنية التي تشهدها المحافظة حاليا بعد ساعات قليلة من وصوله إلى بغداد، قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية.