رئيس زامبيا يواجه انتقادات بسبب إقالته لمحافظ البنك المركزي

أثار رئيس زامبيا ادجار لونجو، انتقادات بعد أن أقال محافظ البنك المركزي ديني كالياليا، الذي كان ينظر إليه على إنه كان يمسك بزمام الأمور، حتى مع ارتفاع التضخم، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.



وكان الرئيس قد عين أمس السبت كريستوفر مفونجا، الذي كان يشغل منصب نائب سكرتير بمجلس الوزارء وفي السابق عمل نائبا لوزير المالية.



ويتولى رئيس البنك المركزي الجديد منصبه، فيما يقترب التضخم من حوالي 16%، ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 4.2% هذا العام.



وسيتعين عليه أيضا التعامل مع عملة، حققت ثاني أسوأ أداء في العالم هذا العام، حيث انخفضت قيمتها بواقع حوالي 26%، مقابل الدولار.



ولم يذكر لونجو سببا لإقالة كالياليا، الذي دعا مرارا الحكومة إلى خفض العجز المالي، وسط تضخم الديون وتراجع احتياطي النقد الأجنبي.