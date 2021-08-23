الكويت: حالة وفاة و167 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19)خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 408 آلف و 434 في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة اليوم بسبب كورونا ليصل اجمالي حالات الوفيات إلى . 2407

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها"

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 132 حالة.

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 520 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضيةليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 401 آلف و 837 حالة.