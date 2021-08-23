قال الفنان أحمد عبد العزيز، إن «الفن الرديء يطرد الفن الجيد، وهناك أسباب كثيرة وراء ذلك، أهمها أن الفن الرديء سهل وسلس وغير مكلف».



وأضاف عبد العزيز، خلال حواره مع الدكتور معتز عبد الفتاح مقدم برنامج «تحت الشمس» عبر قناة «الشمس»: «أقدر دلوقتي ألّف 15 أغنية تافهة ملهاش أي معنى وملهاش أي علاقة بالشعر ولا بالغناء، ولكن إذا أردت أني ألّف أغنية لها علاقة بالشعر والغناء من الناحية الفنية فالموضوع محتاج وقت ومجهود».



وتابع: «الفن الرديء والفن الجيد يتساويان في الربح، ولهذا الفن الرديء أكثر ربحا لأنه أسهل وأقل تكلفة، الفن الرديء بيتسلق، وإحنا عايزين نرجع لورا عشان نتقدم، لازم نشوف إحنا كنا فين ونستمد من الماضي ما يساعدنا على التقدم للأمام».



واستكمل: «علينا أن نستلهم من أعمال توفيق الحكيم ونجيب محفوظ وطه حسين وعباس العقاد، ونستلهم من موسيقى عبد الوهاب والقصبجي ومحمد فوزي، ونعيد أعمال السينما المصرية في نسخ جديدة.. القديم كان فيه قيمة».



وردا على شائعة «بيعه عفش البيت»، عقب: «الكلام ده طبعا مش حقيقي، ربنا مبيسبش حد من غير عشا، وأحيانا بقبل أحسن الأدوار الوحشة المعروضة عليّا، حتى لو مش مبسوط أوي وبعمله من ورا ضهري، لكن بعمل كده مضطرا».





