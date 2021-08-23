الخارجية الروسية: «السيل الشمالي 2» يعزز أمن الطاقة في أوروبا

أعلن زير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن مزاعم الدول الأوروبية بأن خط أنابيب "السيل الشمالي 2" سيزيد من اعتماد الأوروبيين على الغاز الروسي لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن خط الأنابيب سيعزز أمن الطاقة في أوروبا لعقود قادمة.

وقال لافروف في تصريحات له -حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- "ننظر لبناء خط أنبوب الغاز (السيل الشمالي - 2) كونه مشروعا تجاريا حصريا متبادل المنفعة.. المزاعم القائلة إنه سيزيد من اعتماد أوروبا على إمدادات الغاز من روسيا لا أساس لها من الصحة".

يشار إلى أن مشروع بناء خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي 2" يضم ائتلاف شركات متخصصة في مختلف المجالات بما فيها شركة الغاز الروسية "غازبروم" التي تستحوذ على حصة 51%، وشركة "أي-أون" الألمانية بنسبة تبلغ 10%، وشركة "رويال شيل" الهولندية البريطانية بنسبة 10%.

يُذكر أن خط أنابيب "نورد ستريم 2"، الذي يبلغ طوله 1230 كم، تم تصميمه لضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق ويمكن أن ينقل 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.