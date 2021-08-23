بيتكوين تقفز لأعلى من 50 ألف دولار لأول مرة منذ 3 أشهر

ارتفعت عملة البيتكوين إلى ما يزيد عن 50 ألف دولار، اليوم الاثنين، للمرة الأولى منذ 3 أشهر، مع لجوء المستثمرين مرة أخرى إلى العملة المشفرة عند إتمام الصفقات.

وأفاد موقع "جادجتس 360"، بأنَّ سعر الوحدة قفز بنحو 2% وصولاً إلى 50249.15 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف مايو، عندما بدأت في التراجع بسبب مجموعة من المشكلات؛ منها حملة الصين على العملات المشفرة وقرار رئيس شركة "تسلا"، إيلون ماسك، بالتوقف عن قبولها بسبب مخاوف بشأن الأثر البيئي للتعدين.

ومنذ ذلك الحين، أشار عملاق السيارات الكهربائية إلى دعمه لعملة البيتكوين، بينما أعرب العديد من المستثمرين البارزين الآخرين، بما في ذلك مؤسس تويتر، جاك دورسي، عن اهتمامهم بالعملة المشفرة أيضًا.

وأضاف الموقع أنَّ العملة المشفرة استعادت الآن أكثر من 70% من قيمتها مقارنةً بأدنى سعر وصلت له في غضون 6 أشهر عند أقل من 29 ألف دولار، الذي سجلته في يونيو، وتتزايد التكهنات بأنها تتوجه نحو سعر 100 ألف دولار.

من جانبه، علَّق ريك بنسينور، المدير التنفيذي لشركة الاستشارات المالية Bensignor Investment Strategies، اليوم الاثنين، قائلاً إنَّ سعر البيتكوين "يقترب من الحد الأعلى لما أتوقعه كنطاق تداول جديد يتراوح من 40 ألف دولار إلى 50 ألف دولار".

لكن تظل البيتكوين بعيدة جدًا حتى الآن عن رقمها القياسي الذي يقل قليلاً عن 65 ألف دولار، الذي حققته في أبريل.