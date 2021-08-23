محافظ الأقصر يتابع المشروعات التنموية بالطود والبياضية

تفقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، عدد من المشروعات التنموية بمدينتي الطود والبياضية برفقة اللواء دكتور عماد ابو العزايم سكرتير مساعد المحافظة والمهندس أسعد مصطفي مستشار المحافظ للمشروعات والعميد محمد صحصاح رئيس مدينة البياضية والدكتور محمد رزق رئيس مدينة الطود.

بدأت جولة المحافظ بتفقد أعمال تبطين ترعة طريق المراسي بطول حوالي 3 كيلو متر حيث تابع أعمال تأهيل الترعة التي من المقرر انتهاء العمل بها نهاية الشهر المقبل حسبما أكد مهندسو الشركة المنفذة للمشروع.

واستكمل ألهم جولته بتفقد عدد من المشروعات التنموية بمدينة الطود حيث تفقد أعمال تطوير مدرسة نجع أبو الحميد للتعليم الأساسي كما تابع أعمال تبطين الترعة العالية بمنطقة منشية النوبة بطول 4 كيلو متر تقريبا يمتد حتى مدينة البياضية حيث تتم حاليا أعمال التبطين لمساحة 700 متر تقريبا.

واختتم محافظ الأقصر جولته بمدينة الطود بتفقد محطة معالجة صرف صحي الطود حيث استمع لشرح مفصل من المهندسة رقية حماد المدير التنفيذي لجهاز مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بالأقصر حول خطة تشغيل المحطة، مؤكدة أنه من المتوقع دخول المحطة الخدمة بنهاية شهر مارس المقبل، وذلك بعد الانتهاء من الأعمال الفنية والكهروميكانيكية لمحطات الرفع الخمسة، مشيرةً إلى أن المحطة تبلغ سعتها 10.5 ألاف متر مكعب في اليوم، وتخدم حوالي 43 ألف نسمة وتقدر تكلفة المشروع بكامله بحوالي 250 مليون جنيه.