وزير الدفاع البريطاني: سنوقف عمليات الإجلاء من أفغانستان حينما تسحب أمريكا قواتها

أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الإثنين، أن عمليات الإجلاء البريطانية من أفغانستان ستتوقف حينما يسحب الجيش الأمريكي قواته من كابول.

وقال والاس - في تصريحات أوردتها صحيفة (الاندبندنت) البريطانية - إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيطلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يمدد موعد انسحاب القوات من أفغانستان إلى ما بعد 31 أغسطس خلال محادثات عاجلة لمجموعة الدول السبع.

وتابع والاس قائلًا "لا أعتقد أنه يوجد احتمال للبقاء (في أفغانستان) بعد انسحاب الولايات المتحدة، وإذا تم تمديد عملية إجلاء قواتهم ليوم أو اثنين، سيوفر لنا ذلك يومًا أو اثنين إضافيين لإجلاء الأشخاص".

وأشار وزير الدفاع إلى أن الوقت ينفد لإجلاء البريطانيين العالقين والأفغان الذين عملوا لدى البعثة البريطانية في أفغانستان، مؤكدًا ضرورة استغلال كل دقيقة لنقل العالقين.

وأوضح والاس أن طالبان قد لا تسمح بمواصلة عمليات الإجلاء بعد نهاية الشهر الجاري، مضيفًا أن الولايات المتحدة ومجموعة الدول الصناعية السبع (جي7) ليسوا فقط أصحاب المصلحة في هذه المسألة بل أن طالبان الآن لديها سلطة التصويت والوضع الأمني في البلاد محفوف بالمخاطر، لافتًا إلى أن إبقاء أفغانستان مفتوحة يصب في مصلحة طالبان.

وحذرت طالبان الرئيس الأمريكي جو بايدن من أنه ستكون هناك عواقب إذا أبقى أي قوات في أفغانستان بعد نهاية الشهر الجاري.

وفي السياق ذاته، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن المملكة المتحدة لا تزال ترغب في نقل آلاف الأشخاص جوًا من أفغانستان، إلا أنها لا تستطيع مواصلة نقل الأفغان الذين ساعدوا الغرب بمجرد خروج الجنود الأمريكيين من مطار كابول.

وأضاف المتحدث - حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الإثنين - أنه لم تحدد بلاده موعدا نهائيا صارما لإنهاء عمليات الإجلاء، غير أنه سيتم مواصلة ذلك طالما يسمح الوضع الأمني بذلك، وسيكون الأمر موضوعا للنقاش غدًا خلال اجتماع قادة مجموعة الدول السبع، مؤكدًا "ونحن في حاجة إلى المرونة في نهجنا".