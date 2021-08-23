مدير «القومي للبلازما» يشرح الأهمية القومية الدوائية للمشروع

قال الدكتور عمرو الشيخ مدير المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، إن المشروع يحمل أهمية قومية باعتبار أن الأدوية التي يتم تصنيعها من "البلازما" تندرج في إطار الأمن القومي الدوائي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «المواجهة» الذي تُقدمه الإعلامية ريهام السهلي، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن وجود مثل هذا النوع من صناعات الأدوية يُعلي من شأن الدولة على صعيد القطاعين الطبي والدوائي.

وأوضح أن دولًا محدودًا تنتج مثل هذه النوعية من الأدوية المُصنعة من مشتقات البلازما، مرجحًا أن يكون عدد هذه الدول أقل من 20 دولة على مستوى العالم أجمع.

وأشار إلى أن مصر اعتمدت مسبقًا على استيراد هذه المشتقات من الفائض الذي لا تحتاجه الدول المصنعة لهذه الأدوية، مؤكدًا أن هذا الفائض يشهد حاجة إقبالًا من بقية دول العالم.

وأوضح أنه في ظل احتياج مصر الكبير لهذه الأدوية، فقد وجدت حالة من العجز أمام توفرها في السوق العالمية، إلى جانب أن شراءها يكون بالعملة الصعبة، وأن سعرها يكون في ازدياد مستمر.

وشدد على أن مشروع البلازما القومي يوفِّر وجود الأدوية واحتياج الدولة منها، فضلًا عن توفير عملة صعبة، كانت تُنفق على شراء هذه الأدوية على مدار الفترات الماضية.