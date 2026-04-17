ترامب لـ إيران: شكرا لكم بعد فتح مضيق هرمز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: «إيران أعلنت للتو أن مضيق هرمز مفتوح بالكامل وجاهز للعبور التام.. شكرًا لكم».

وأضاف ترامب، في تدوينة أخرى، أن «العملية مع إيران ينبغي أن تسير بسرعة كبيرة، نظرًا لأن معظم النقاط تم التفاوض عليها».

وتابع: «مضيق هرمز مفتوح بالكامل، لكن الحصار البحري سيبقى بقوته فيما يخص إيران فقط، وذلك إلى حين إتمام معاملتنا معها بنسبة 100%»، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

من جانبها، أوضحت صحيفة فايننشال تايمز أن عبارة «شكرًا لكم» التي وردت في منشور ترامب الأول، موجهة إلى الجانب الإيراني، عقب إعلانه فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية