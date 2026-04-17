نتنياهو: أنشأنا منطقة أمنية من حدود لبنان حتى اليرموك بسوريا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «لأول مرة أنشأنا منطقة أمنية على طول حدود لبنان تمتد إلى اليرموك في سوريا».

وأضاف: «إن الحزام الأمني يزيل تمامًا خطر الغزو المباشر، ويُبعد تهديد الصواريخ المضادة للدروع»، وذلك بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وتابع: «دمرنا 90% من الصواريخ والقذائف والمستودعات التي بناها (زعيم حزب الله السابق حسن نصر الله)، وقضينا عليه، وقمنا بترويع حزب الله من خلال عملية "البيجر" التي قتلنا خلالها آلاف الإرهابيين».

وقال نتنياهو: «إن حزب الله اليوم ليس إلا ظلًا لما كان عليه في أيام مجد نصر الله، ونخطط لمواجهة خطر الصواريخ المتبقية وخطر الطائرات المسيّرة، ولن أتطرق إلى التفاصيل».

وأضاف: «هدفنا تجريد حزب الله من سلاحه، وهذا لن يتحقق غدًا، بل يتطلب جهدًا متواصلًا وإدارة سياسية حكيمة، يد تحمل سلاحًا وأخرى تمتد للسلام، وسنعيد الأمن لسكان الشمال».