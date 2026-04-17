كاتس: الجيش الإسرائيلي سيواصل احتلال جميع المواقع في جنوب لبنان

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن «المناورة البرية في لبنان والهجوم على حزب الله في جميع أنحاء لبنان قد حققا العديد من الإنجازات، لكنهما لم يكتملَا بعد».

وأضاف: «تم الآن خلق أداة سياسية مهمة من خلال المشاركة المباشرة للرئيس الأمريكي والالتزام بهدف نزع سلاح حزب الله، مع ممارسة الضغط على الحكومة اللبنانية، وسيواصل الجيش الإسرائيلي السيطرة على جميع المواقع التي سيطر عليها»، وذلك بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وتابع قائلًا: «أنشأنا منطقة أمنية بعمق 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في منشور عبر منصة تروث سوشيال، أن إسرائيل لن تقصف لبنان مجددًا، وأنها مُنعت من القيام بذلك بأمر من الولايات المتحدة.