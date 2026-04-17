غارة إسرائيلية تقتل شخصاً وتفجيرات تطال بلدات في جنوب لبنان

شنّت طائرة مسيّرة إسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، غارةً استهدفت دراجة نارية في بلدة كونين في جنوب لبنان، أسفرت عن استشهاد سائقها.

ونفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات تفجير في بلدتي الطيبة ودير سريان في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وكانت المدفعية الإسرائيلية قد قصفت صباح اليوم بلدة الخيام في جنوب لبنان، حيث سُجّل سقوط 5 قذائف على البلدة.

كما أطلقت القوات الإسرائيلية صباح اليوم قذيفة مدفعية ورشقات رشاشة باتجاه فريق إسعاف تابع لـ"الهيئة الصحية الاسلامية" في بلدة كونين في جنوب لبنان، ما أدى إلى وقوع إصابات. ونفّذ الجيش الإسرائيلي عملية تفخيخ ونسف ضخمة في بلدة الخيام في جنوب لبنان.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن أمس عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليل أمس الخميس، بعد غارات إسرائيلية مكثّفة استهدفت لبنان منذ الثاني من مارس الماضي.

أسفرت الغارات الإسرائيلية على لبنان عن استشهاد 2294 شخصا وإصابة 7544 بجروح. ونزوح أكثر من مليون مواطن من الأماكن المستهدفة.