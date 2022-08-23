شكوك حول مشاركة مالين مع دورتموند أمام هيرتا برلين

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بدأ فريق بوروسيا دورتموند محاولات العودة لطريق الانتصارات في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) بعد الخسارة المفاجئة أمام فيردر بريمن في الجولة الماضية، ولكن تظل الشكوك قائمة بشأن إمكانية مشاركة جناح الفريق دونيل مالين في مباراة الفريق المقبلة أمام مضيفه هيرتا برلين التي تقام السبت المقبل.

وغاب الهولندي مالين عن الفريق بسبب إصابة عضلية في المباراة التي خسرها دورتموند أمام ضيفه بريمن 2 / 3 يوم السبت الماضي.

ولم يشارك اللاعب في التدريبات اليوم الثلاثاء.

وغاب عن اللقاء أيضا المهاجم كريم أديمي بسبب إصابة في القدم، والتي أبعدته عن آخر مباراتين للفريق، ولكن اللاعب الألماني الشاب لديه فرصة للمشاركة في مباراة هيرتا.

وربما يصبح لاعب خط الوسط محمود داوود جاهزا لمباراة السبت بعدما تدرب بمفرده اليوم، حيث يتعافى من إصابة الكتف التي أصيب بها أمام بريمن.