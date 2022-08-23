جولة مسائية لمحافظ الغربية لمتابعة مشروعات حياة كريمة بنهطاي

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، جولة تفقدية لمتابعة أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز زفتى، إلى جانب أعمال الرصف بمدينة طنطا.

وخلال الجولة تفقد المحافظ أعمال إنشاء الموقف والسوق النموذجيين بالقرية، إلى جانب تفقد أعمال إنشاء مركز شباب قرية نهطاي، مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي، مركز تنمية الأسرة، وحدة الحماية المدينة ونقطة الشرطة.

وتابع المحافظ أعمال رصف شارع الحياة بمدينة طنطا، حيث تم إزالة طبقة الأسفلت القديمة والجزيرة الوسطى، وفرد طبقة السن تمهيداً للرصف.

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القـرن، والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام ٢٠١٩ وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام ٢٠٢١، حيث يتم تنفيذ 934 مشروعا داخل ٥٤ قرية و٨٨ تابعا في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4.1 مليار جنيه.