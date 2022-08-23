عمرو دياب يحيي حفل كأس سوبر لوسيل بين بطل مصر والسعودية

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أعلنت اللجنة المنظمة لمباراة كأس سوبر لوسيل في قطر عن تواجد الفنان المصري عمرو دياب في الدوحة لإحياء حفل كبير على هامش مباراة الزمالك والهلال السعودي، المقرر إقامتها في التاسع من سبتمبر القادم بحضور 80 ألف متفرج على استاد لوسيل مسرح نهائي كأس العالم قطر 2022.

وذكرت اللجنة في بيان صحفي :"يحيي دياب الحفل داخل الاستاد الأضخم جماهيريا في قطر والذي سيستضيف المباراة النهائية للمونديال المرتقب يوم 18 ديسمبر 2022.

وأضاف البيان : ستشهد الفعالية إقبالا جماهيريا من داخل قطر وخارجها، إذ أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن تسيير رحلات ترددية بين الدوحة والقاهرة والرياض لنقل مشجعي الناديين.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد فتحت الباب منذ أيام لشراء تذاكر الفعالية عبر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) .

وسيتوجب على كافة المشجعين بعد شراء التذاكر التقديم على بطاقة هيا الإلكترونية.