 بعد التتويج بالدوري.. الزمالك يكتب إنجازا لم يتحقق منذ 18 عاما - بوابة الشروق
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بعد التتويج بالدوري.. الزمالك يكتب إنجازا لم يتحقق منذ 18 عاما

محمد جلال
نشر في: الثلاثاء 23 أغسطس 2022 - 12:04 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 أغسطس 2022 - 12:04 ص

توج الزمالك بلقب الدوري للعام الثاني على التوالي، بعد خسارة منافسه على اللقب بيراميدز، أمام فريق فيوتشر بهدف دون رد، ليتوج الملكي الأبيض رسميًا بالدوري رقم 14 في تاريخه.

ويعد ذلك اللقب هو الأغلى لجماهير الزمالك خاصة أنه كرر إنجاز لم يحدث منذ 18 عاما وهو التتويج بالدوري في موسمين متتاليين بعدما حققه في موسمي 2003 و2004.

وفاز الزمالك بلقب الدوري موسمين متتاليين، للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما حققها خلال مواسم 1963/1964، 1964/1965 و 1991/1992، 1992/1993 و 2002/2003، 2003/2004 و أخيرًا 2020/2021، 2021/2022.


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