العاصفة الاستوائية هارولد تتشكل في خليج المكسيك وتهدد تكساس

أصبحت العاصفة الاستوائية "هارولد" رابع عاصفة يتم تسجيلها في أقل من 48 ساعة حيث تشكلت فوق خليج المكسيك خلال الليل، مع استمرار العاصفة الاستوائية "فرانكلين" والمنخفض الاستوائي "جيرت" في التحرك بعنف، وفقًا لما ذكره المركز الوطني الأمريكي للأعاصير.

وحتى صباح اليوم الثلاثاء، تم تحديد مكان العاصفة الاستوائية هارولد على بعد 70 ميلا (112 كيلومترا) شرق- جنوب شرقى ميناء مانسفيلد، بولاية تكساس، وكانت تتحرك جهة الغرب-والشمال الغربي بسرعة 18 ميلا في الساعة (29 كيلومترا في الساعة). وكانت العاصفة مصحوبة برياح بلغت سرعتها 45 ميلا، مع زوابع ورياح بقوة العاصفة امتدت لمسافة 115 ميلا.

وقال خبراء الأرصاد إنه من المتوقع أن تتحرك العاصفة إلى الداخل فوق جنوب تكساس اليوم.. ومن الممكن أن تكتسب هارولد قوة قبل أن تصل إلى ساحل تكساس."

وحذر المركز الوطني للأعاصير من أن الفيضانات تشكل تهديدا حيث من المتوقع أن تتسبب العاصفة في هطول أمطار بارتفاع يتراوح بين 3 و5 بوصات، وقد تصل في بعض المناطق إلى 7 بوصات عبر جنوب تكساس بينما يمكن أن تشهد أجزاء من المكسيك هطول أمطار تصل إلى 10 بوصات.